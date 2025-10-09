きのう夕方、千葉県八千代市の県道で、自転車に乗っていた小学生くらいの男の子が別の自転車とすれ違いざまに車道に転倒し、トラックにひかれて死亡しました。きのう午後4時ごろ、八千代市大和田新田の県道で小学校高学年くらいの男の子が10トントラックにひかれ亡くなりました。警察によりますと、男の子は歩道を自転車で走行中に、反対方向からきた男子高校生が乗る自転車をすれ違いざまに避けようとしたところ車道に転倒し、ト