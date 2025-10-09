ことしのノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進副学長が、顧問を務める愛知県岡崎市の分子科学研究所の所長が喜びを語りました。 【写真を見る】「本命がきちんと評価された」ノーベル化学賞受賞の北川進氏が顧問務める分子科学研究所 所長が喜び語る 愛知・岡崎市 ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進副学長は、2022年4月から岡崎市の分子科学研究所の研究顧問を務めています。ことし4月にも研究所