フィリーズ戦の4回、シュワバーに本塁打を浴びたドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフは8日、各地で地区シリーズ（5回戦制）が行われ、ナ・リーグは第3戦でドジャースの山本がロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発し、4回0/3を6安打3失点で負け投手になった。大谷は「1番・指名打者」で出場し、5打数無安打。試合は2―8で、2勝1敗となった。第4戦は9日（日本時間10日）に行われる。