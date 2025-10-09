【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの和平を巡る合意に関し、イスラエルのネタニヤフ首相は声明で、イスラム組織ハマス拘束下の全人質が解放されるとして「外交的に成功した。イスラエル国家にとっての勝利だ」と主張した。