8日夜岐阜県恵那市で軽トラックが軽乗用車と衝突し、運転していた53歳の男性が意識不明の重体です。 【写真を見る】車には「初心者マーク」岐阜・恵那市で軽トラックと軽乗用車が衝突軽トラック運転手の男性（53）が意識不明の重体 警察によりますと、8日午後8時20分ごろ恵那市大井町の信号交差点で直進していた軽乗用車と対向車線から右折しようとした軽トラックが衝突しました。この事故で、軽トラックを運転していた