ドル円理論価格1ドル＝150.56円（前日比+0.06円） 割高ゾーン：151.49より上 現値：152.64 割安ゾーン：149.62より下 過去5営業日の理論価格 2025/10/08150.49 2025/10/07149.57 2025/10/06148.11 2025/10/03147.56 2025/10/02147.68 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動