きょうから中国市場再開連休消費は期待外れ、株10年ぶり高値も支出にはほとんど寄与せず きょうから中国市場が再開する、10月1日から8日まで国慶節・中秋節で休みだった。 中国国家統計局による公式データによると8日間の大型連休中の国内消費は堅調だったもよう。小売・飲食の連休中の売上高は前年同期比で2.7%増加した。ただ、一方で商務省発表の連休初日からの4日間の小売・飲食の売上高は3.3%増と5月連休の伸び