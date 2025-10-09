フリーアナウンサー笠井信輔（62）が、9日までにインスタグラムを更新。1994年（平6）4月1日からスタートし8日で放送8000回を迎えた、古巣フジテレビの情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に唯一、出続けている、先輩の軽部真一アナウンサー（63）の偉業を、もっと芸能メディアは報じるべきだと訴えた。「めざましテレビ」が放送8000回を迎えたことについては、各芸能メディアが、大阪・関西万博公式キャラクターの