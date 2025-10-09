ミニストップが３日ぶりに急反騰。フシ目の２０００円大台をザラ場ベースで５営業日ぶりに上回ってきた。製品ラインアップの充実に取り組み、店内加工のファストフード商品や調理パンや菓子パンなどの好調な売り上げが寄与し、利益率も改善傾向を強めている。８日取引終了後に発表した２６年２月期上期（２５年３～８月）決算は営業損益が１１億１６００万円（前年同期は７億９９００万円の赤字）と大幅黒字転