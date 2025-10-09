高砂鐵工が続伸している。８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に拠点を置く投資運用会社グローバル・マネジメント・パートナーズによる株式保有割合が５．０１％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は１０月１日となっている。 出所：MINKABU PRESS