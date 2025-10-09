アサカ理研が異彩高。４連騰で一時７．４％高の１３９０円まで上値を伸ばし２５日移動平均線を大きく上放れた。金市況の上昇が続いており、８日のＮＹ金先物価格は４連騰でなおかつ４営業日連続で過去最高値を更新した。地政学リスクの高まりや先行きインフレへの警戒から安全資産としての金に投資マネーの流入が続いている。同社は独自技術を駆使してスマートフォンやパソコンなどの電子機器から貴金属回収を手掛け