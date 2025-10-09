ウェザーニューズは反落している。同社は８日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比２．８％増の６０億６００万円、営業利益が同２．０倍の９億１２００万円、最終利益が同２．４倍の６億７２００万円だった。第１四半期として売上高、各段階利益ともに過去最高となったものの、直近で好決算を期待した先回り買いが入っていたこともあり、材料出尽くし感