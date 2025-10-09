レゾナック・ホールディングスや西部ガスホールディングスが堅調推移。スウェーデン王立科学アカデミーは８日、２０２５年のノーベル化学賞を京都大特別教授の北川進氏ら３人に授与すると発表した。北川特別教授は気体を分離・貯蔵できる多孔性金属錯体を開発した。多孔性金属錯体の研究開発で連携を続けてきたレゾナックは同日、「永年にわたる研究活動とその成果が世界的に評価された結果であり