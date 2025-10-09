警察によりますと、日本海沿岸東北自動車道の遊佐比子インターチェンジ付近で事故があり、1人が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】日本海沿岸東北自動車で事故案内看板表示用のトラックに車が突っ込む運転手が意識不明（山形） 9日の午前7時16分に通行人から警察に通報がありました。 事故の現場は8日にのり面の盛土が流出した場所の近くで、自動車道の本線上にトラックを停め、荷台に通行止めになってい