女優の比嘉愛未（39）が9日までに自身のインスタグラムを更新。地元沖縄の海を満喫するショットを披露した。これまでの投稿で「Paradise」「#2025」「#okinawa」などと海の写真などを添え、沖縄に帰省したことを明かしていた比嘉。ストーリーに全身を衣服で覆った完全防護の状態で海に現れ、SUPを楽しむ動画をアップ。「うちなーんちゅは水着着ません完全防備で海あそび」とつづった。