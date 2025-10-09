フィギュアスケーターとして活躍し、現在はスポーツキャスターやタレントとして活動している浅田舞（37）が8日、Instagramのストーリーズを更新。体のラインがわかるトレーニング動画を公開した。【映像】浅田舞の体のラインがわかるトレーニング動画赤いビキニ姿の写真や、プールで泳ぐ動画をInstagramに投稿すると、「とてもセクシーですね」「ほんとマーメイド」など、多くの反響が寄せられそのスタイルが注目されていた浅