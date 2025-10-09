大谷翔平（31=ドジャース）はスランプが極端に短い。【もっと読む】メジャー今オフにも「二刀流ルール」撤廃の可能性…ドジャース&大谷翔平に他球団のやっかみ集中というか、スランプと呼べる期間がほとんどない。今季は158試合に出場して、3試合以上、無安打が続いたケースは一度もない。2試合連続無安打が7回あるだけだ。古巣の日本ハムOBは、「打てない試合があっても、すぐに持ち直す修正能力は日本でプレーしていた