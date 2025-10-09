昨季のア・リーグ覇者ががけっぷちに追い込まれている。メジャー今オフにも「二刀流ルール」撤廃の可能性…ドジャース&大谷翔平に他球団のやっかみ集中ア・リーグの地区シリーズでヤンキースが同地区のライバルであるブルージェイズに2連敗し、後がない状況に立たされているのだ。チームの足を引っ張っているのが、意外にも主砲のアーロン・ジャッジ外野手（33）だ。ポストシーズン（PS）はレッドソックスとのワイルドカ