ポイントランキング（PR）下位で、今週から始まる米女子ツアーのアジアシリーズ4大会の出場権を逃した渋野日向子（26）が帰国。9日開幕の「スタンレーレディスホンダ」（静岡・東名CC）と次週の富士通レディス（千葉・東急セブンハンドレッドC）の国内2大会に参戦するが、本人は複雑な心境だろう。【もっと読む】崖っぷち渋野日向子に「日本人キャディーと縁を切れ」の声…外国人起用にこれだけのメリットスタンレーには、今季