ブランド品買い取り販売店「KOMEHYO」を展開するコメ兵ホールディングス（HD）が急成長を遂げている。コロナ禍以前まで売上高は500億円前後で推移していたが、2022年3月期に700億円を超え、24年3月期には1000億円を突破した。以前は20億円を下回っていた経常利益も24年3月期には75億円まで拡大。同社は今期売上高を2000億円と予想している。100未満だった店舗数も24年度末には273へと拡大した。松坂屋と手を組み、百貨店内にも出