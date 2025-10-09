〈制度より働き方は風土から〉──。2018年の第31回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」のベスト100にランクインした一句だ。「働き方改革」は制度整備か企業風土の改善か、どちらが先かは議論の余地はあれど、改めて味わい深い。「女性初の総理」となる公算が大きい自民党の高市新総裁が、働かせ放題の風土をつくろうとしているからだ。【もっと読む】高市早苗総裁はまだ首相じゃないのに閣僚人事？「内閣の要」官房長官