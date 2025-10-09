「裏金事件はもう終わった」とでも言いたげだ。7日、高市新総裁の下、自民党の新たな執行部が発足。驚くのは、萩生田幹事長代行の“爆誕”だ。萩生田氏と言えば、2728万円の裏金をせしめ、昨年4月に党から「党役職停止1年」の処分を受けた旧安倍派の裏金幹部。総裁選で高市氏は裏金議員の要職起用を否定しなかったが、早速、有言実行したわけだ。【もっと読む】高市早苗総裁はまだ首相じゃないのに閣僚人事？「内閣の要」官房長官