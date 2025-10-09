¡Ú±°°æ¹­µÁ¥Æ¥ì¥Ó ¸«¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï!!¡Û¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¡×¤Ï¡ÈÂ¾¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ð¤¤¤È¶¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿NHK¤Î¿·¤·¤¤Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥­¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£Åçº¬¤ÎË×ÍîÉð»Î¤Î²È¤Ç°é¤Ã¤¿Ì¼