SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。「あざとかわいいい」ディズニーハロウィーンショットを公開した。「ハロウィンディズニーチェックのカチューシャ可愛い」とつづり、チェックのミニーカチューシャをした自身のショットを投稿した。「今週発売のニットワンピオフショルとタートル2wayで着れるのあざとかわいいい」と記した。この投稿に、ファンからは「超絶女神すぎ