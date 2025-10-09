台風22号の影響で、通信にも影響が出ています。NTT東日本によりますと、9日午前7時半現在、東京・八丈町で固定電話およそ120回線、青ヶ島村でひかり電話およそ40回線、光アクセスサービスおよそ140回線が、利用できなかったり利用しづらかったりする状況です。