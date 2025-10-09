ヤンキースとブルージェイズの地区シリーズ第4戦の始球式を行う松井秀喜さん＝ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ヤンキースでプレーした松井秀喜さんが8日、ニューヨークで行われたブルージェイズとの地区シリーズ第4戦で始球式を行った。背番号55のユニホーム姿で、声援に応えて手を上げながらマウンドに向かい、ストライク投球した。松井さんは、ヤンキースが前回制覇した2009年のワールドシリーズ