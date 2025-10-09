サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選プレーオフ（PO）は8日、各地で行われ、B組でサウジアラビアがインドネシアを3―2で下して白星発進した。A組はカタールがオマーンと0―0で引き分けた。6チームが2組に分かれて総当たりで戦い、各組1位が本大会の出場権を獲得。各組2位は11月にホームアンドアウェー方式で対戦し、勝者が大陸間POに回る。（共同）