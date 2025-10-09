【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは８日、ア・ナ両リーグで地区シリーズ（５回戦制）が行われ、ナ・リーグでは、鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）は４―３でブルワーズ（中１位）を破り、１勝２敗とした。鈴木は４番右翼で出場し、三回に二塁打を放って４打数１安打。ア・リーグでは、タイガーズ（中２位）が９―３でマリナーズ（西１位）を破り、２勝２敗となった。