■MLB地区シリーズカブス4ー3ブルワーズ（日本時間9日、リグリー・フィールド）ナ・リーグ地区シリーズ第3戦が9日（日本時間）に行われ、カブスは本拠地でブルワーズと対戦。鈴木誠也（31）は“4番・ライト”で出場、4打数1安打。チームは1番・M.ブッシュ（27）のメジャー史上初となる同一カード2本目の先頭打者アーチなどで逆転、投手陣が1点差を守り切りこのカード初勝利をあげた。「2試合を落としてしまいましたけど、また