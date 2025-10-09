非常に強い台風22号は、9日(木)の日中は勢力をほぼ保った状態で伊豆諸島付近を東へと進む見込みです。八丈島では明け方に54.7メートルの最大瞬間風速を観測しました。また、最大風速は34.5メートルと「猛烈な風」になりました。台風の上陸や通過、接近の際、防災の点では暴風への警戒が必要になってきますが、ニュースなどで伝える際、「猛烈な風」や「非常に激しい風」などの表現があります。暴風の威力はどれぐらいなのでしょう