8日の午後、山形県米沢市でバイクと車が衝突する事故があり、60代の男性が大ケガをしました。 警察によりますと、8日の午後1時半ごろ、米沢市窪田町小瀬の国道287号で、南から走ってきて右折しようとしたバイクが、北から直進してきた普通乗用車と衝突しました。 バイクは転倒し、運転していた米沢市の介護職員の男性（60）が、左手の骨を折る大ケガをしました。 乗用車を運転していた川西町の無職の女性（74）にケガはありませ