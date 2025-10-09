◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日午前１０時８分開始予定）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。佐々木朗希投手（２３）は２日連続での登板