MBS武川智美アナウンサー（57）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。秋らしさを感じる季節になって「冷房車」がつらいことを訴えた。「私のような『薄い』身体だと、電車の冷房がもう寒すぎる。『車内温度別車両』とか作ったらどうでしょう？寒い人は『28度設定車両』とか、暑い人は『23度車両へどうぞ』とか。笑」と書きつづった。武川アナは身長162センチ、体重40キロ少々のスリム体形。大食漢であることを公言しているが「そ