8日夜、大館市の国道103号でクマが車と接触する事故がありました。運転していた人にけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと8日午後9時10分ごろ、大館市山館の国道103号を大館市比内町方向から大館市池内方向に走っていた普通乗用車が、左から道路を横断してきたクマ1頭と接触しました。車を運転していた大館市の30代の男性にけがはありません。接触したクマの体長は約1メートルです。現場から100メート