油井亀美也飛行士がXに投稿したISSのロボットアーム宇宙航空研究開発機構（JAXA）は9日、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の油井亀美也飛行士（55）が、日本の新型無人補給機「HTV―X」1号機をロボットアームで捕捉する作業を担当すると発表した。油井さんはX（旧ツイッター）に「責任重大ですが、皆と協力して確実に任務を遂行します！」と意気込みを投稿した。ISSに飛行士の食料や服、実験装置や試料を運ぶHTV―Xは、補