ソフトバンクグループが急速に切り返す展開。前日の米国株市場ではＮＹダウこそわずかにマイナス圏で引けたものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が１％を超える上昇で切り返し史上最高値を更新した。ナスダック指数と株価連動性の高い同社株には追い風となるほか、同社傘下の英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が８連騰を記録し、４．７％高と上げ足も加速していることから追い風が