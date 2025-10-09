９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３００円高の４万８０３５円と反発して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは１ドル安で小幅に３日続落となった一方、ナスダック総合株価指数は反発。上昇率は１％を超え、最高値を更新した。エヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）がＣＮＢＣのインタビューでＡＩ半導体需要が非常に強い状況にあると言及。また米起業家のイーロ