ホットリンクが急動意。大口の買い注文にカイ気配スタートで大きく株価水準を切り上げた。ＳＮＳを活用したマーケティング支援ビジネスを展開しており、ＡＩ向けビッグデータの販売も手掛ける。８日取引終了後、米ドルと連動する新興ステーブルコイン「ＵＳＤｅ」を活用したＤｅＦｉ（分散型金融）運用を開始したことを発表した。今期中をメドに総額４００万ドル規模の運用に向けた初回投資を実行したこ