バンダイは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」(6,050円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」(6,050円)『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より待望の「デスティ