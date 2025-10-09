9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比135ポイント高の2万9285ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9162.47ポイントに対しては122.53ポイント高。 株探ニュース