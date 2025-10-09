中国メディアの上遊新聞によると、江蘇省南通市のサファリパークで飼育されている2頭のアルパカが、客が餌をやりすぎたため満腹になり地面に倒れて白目をむくということがあった。インターネット上に投稿された画像には、2頭のアルパカがうつろな目をして地面に横たわり、その周囲にはニンジンやハクサイなどの大量の食べ残しが散乱している様子が写っていた。サファリパークの職員によると、マイカーで入れるエリアの各動物の餌や