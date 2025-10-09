バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ワンピース 造形王 ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-新旧四皇-」(38,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「ワンピース 造形王 ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-新旧四皇-」(38,500円)『ONE PIECE』より、海賊たちの頂点──七人の皇帝、堂々集結。赤髪の