女優の小川菜摘（62）が9日、自身のブログを更新。夫で「ダウンタウン」の浜田雅功（62）との36回目の結婚記念日を報告した。「10/8は、36回目の結婚記念日でした」と記し、「大好きな日本料理の『もりかわ』さんにて仲間の皆んなでお祝いしてもらいました」と記した。「女将さんとも長いお付き合いですいつも私の舞台を観に来て下さいます」とつづった。「仲良しのスタイリストのみきてぃや、フラワーアーティストの