歌舞伎俳優市川團十郎（47）が8日までに、インスタグラムを更新。子どもたちの最新ショットを公開した。團十郎は「中秋の名月、#中秋の名月#日本#文化#月見」とコメント。長女の市川ぼたん（14）、長男の市川新之助（12）の楽しげな姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「2人とも大きくなりましたね」「素敵なお写真美男美女」「麻央さんの面影がありますね」「仲良し姉弟」とコメントが寄せられている。團十郎の妻、