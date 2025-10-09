フジテレビ生田竜聖アナウンサー（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。同局系朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）が放送8000回を迎えたことを報告した。生田アナは「今朝はミャクミャクが大阪からお台場に来てくれました!ありがとう!」とつづり、出演者らと大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」の集合写真を投稿した。続けて「そしてめざましテレビは本日、放送8000回を迎えました!いつもありが