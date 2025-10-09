アメリカのトランプ大統領は日本時間9日朝、SNSに投稿し、イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第一段階に合意したと明らかにしました。トランプ大統領は日本時間の9日朝、SNSに「イスラエルとハマスが和平案の第一段階に署名した」と投稿し、アメリカが提示した戦闘終結のための和平案についてイスラエルとハマスが第一段階で合意したと明らかにしました。トランプ大統領は「双方が署名したことを誇りに思う。これはまもなく