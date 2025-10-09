女優の秋野暢子（68）が8日、自身のブログを更新。食道がんの再発転移がなかったことを報告した。秋野は「検査の結果再発転移は全くありませんでした!!良かった」とコメントし、自身の近影を添えた。続けて「主治医のドクター曰く3年だって再発転移が全く無いので、これからも大丈夫だとおもいます。との、心強いお言葉。いただきました」と安堵（あんど）する様子を見せた。秋野は22年6月、ステージ3の食道がんと診断された。23