女優石川恋（32）が8日までにインスタグラムを更新。大阪・関西万博へ足を運んだことを報告した。石川は「EXPO 2025駆け込み万博というやつ」とコメントし、大屋根リングの下でのショットやミャクミャクのオブジェとのショット等を投稿した。続けて「弾丸で4時間ほどしか滞在できなかったけど、イタリアパビリオンに入れたのと盛り上がっている万博の雰囲気を肌で感じられて大満足でした」と万博を満喫した様子を見せた。この投