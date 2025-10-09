SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「愛媛県」でした！愛媛といえば日本最古の歴史を持つ道後温泉！ 3000年の歴史があり、大国主命や聖徳太子も入ったことがあるんだとか。また、アニメ映画「千と千尋の神隠し」の舞台