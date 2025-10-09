◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）打率３割４厘で今季ナ・リーグ首位打者となったフィリーズのＴ・ターナー内野手が８日（日本時間９日）、地区シリーズ第３戦となる敵地・ドジャース戦の試合前会見に出席した。フィリーズは本拠でまさかの２連敗を喫し、崖っぷちに追い込まれて敵地ドジャースタジアムに乗り込んだ。ターナーは「今日は